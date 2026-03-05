Президент: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 16:29
Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Глава государства подчеркнул, что совершенный иранской стороной террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности.
Последние новости
16:59
МО: Иран запустил по Нахчывану 4 БПЛА, один был сбитАрмия
16:58
Байрамов и Фидан обсудили атаки иранских дронов на НахчыванВ регионе
16:47
Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человекВ регионе
16:44
Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угрозаВнешняя политика
16:43
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:42
Президент: Азербайджан сегодня место надежды для многих проживающих в Иране азербайджанцевВнутренняя политика
16:39
Нацфорум НПО: Иран совершил большую ошибку, напав на АзербайджанВнешняя политика
16:38
Турецкий генерал: Атака дронов на Нахчыван показывает кризис решений в ИранеВнешняя политика
16:35