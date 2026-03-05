Президент: Мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом

Мы защищаем и защищали свою территориальную целостность. Так же, как мы положили конец армянской оккупации, мы готовы продемонстрировать свою мощь против любых злобных сил, и пусть Иран не забывает об этом.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что совершенный иранской стороной террористический акт, наряду со всеми прочими грязными факторами, является примером большой неблагодарности.