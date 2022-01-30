Президент: Мы достаточно часто встречаемся с президентом России как в России, так и в Азербайджане

Президент: Мы достаточно часто встречаемся с президентом России как в России, так и в Азербайджане

"Мы достаточно часто встречаемся с президентом Российской Федерации, как в России, так и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень положительный импульс развитию нашего взаимодействия, а взаимная политическая активность находится на очень

https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpg https://static.report.az/photo/6c562706-029f-39ba-9859-032a59f25718.jpg Президент Ильхам Алиев