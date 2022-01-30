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Президент: Мы достаточно часто встречаемся с президентом России как в России, так и в Азербайджане

Президент: Мы достаточно часто встречаемся с президентом России как в России, так и в Азербайджане "Мы достаточно часто встречаемся с президентом Российской Федерации, как в России, так и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень положительный импульс развитию нашего взаимодействия, а взаимная политическая активность находится на очень
Внешняя политика
30 января 2022 г. 17:16
Президент: Мы достаточно часто встречаемся с президентом России как в России, так и в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев

"Мы достаточно часто встречаемся с президентом Российской Федерации, как в России, так и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень положительный импульс развитию нашего взаимодействия, а взаимная политическая активность находится на очень высоком уровне".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".

"Конечно, нужно отметить гуманитарное сотрудничество, и мы всегда это делаем с президентом России. На мой взгляд, это пример сотрудничества между соседями. В России высоко ценится наличие в Азербайджане более 330 русскоязычных школ, филиалов ведущих российских вузов и насыщенная культурная программа. Мы всегда на связи, работаем как близкие друзья и партнеры", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Rusiya Prezidenti ilə həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda yetərincə tez-tez görüşürük”

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