Президент: Мы достаточно часто встречаемся с президентом России как в России, так и в Азербайджане

"Мы достаточно часто встречаемся с президентом Российской Федерации, как в России, так и в Азербайджане. Поэтому наше общение и встречи дают очень положительный импульс развитию нашего взаимодействия, а взаимная политическая активность находится на очень высоком уровне".
Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".
"Конечно, нужно отметить гуманитарное сотрудничество, и мы всегда это делаем с президентом России. На мой взгляд, это пример сотрудничества между соседями. В России высоко ценится наличие в Азербайджане более 330 русскоязычных школ, филиалов ведущих российских вузов и насыщенная культурная программа. Мы всегда на связи, работаем как близкие друзья и партнеры", - сказал президент Азербайджана.