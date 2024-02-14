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Президент: Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом

Президент: Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом Мы должны быть в первых рядах борьбы против исламофобии в мире. Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 18:28
Президент: Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом

Мы должны быть в первых рядах борьбы против исламофобии в мире. Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Отметив, что он оказывает и будет оказывать поддержку для того, чтобы полностью стереть с лица Земли неоколониализм и его факторы, оставшиеся в наследство от этой безобразной истории, глава государства подчеркнул: "Пусть и те, кто стоит во главе неоколониализма, знают, что они напрасно начали холодную войну с нами… Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Neokolonializmə qarşı mübarizə aparan ölkələrin yanında olmalıyıq

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