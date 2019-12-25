Президент Монтенегро поздравил Ильхама Алиева

Президент Монтенегро Мило Джуканович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения, желаю здоровья, семейного счастья, успехов в высшей государственной деятельности.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю признательность за внимание, проявляемое Вами развитию сотрудничества между Монтенегро и Азербайджаном.

С нетерпением жду будущих встреч с Вами, рад развитию Азербайджана под Вашим руководством.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение, искренние поздравления и приветствия".