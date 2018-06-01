Президент Moнтенегро: "Мы можем гордиться уровнем крепкой дружбы и сотрудничества между Монтенегро и Азербайджаном"

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Moнтенегро Mило Джуканович поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Монтенегро и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю грандиозного юбилея Азербайджанской Республики – создания 100 лет назад первого независимого Азербайджанского государства.

Мечты того поколения великого азербайджанского народа иметь собственное государство реализовались 27 лет назад после восстановления государственной независимости. Ваш отец, великий государственный деятель Гейдар Алиев сыграл незаменимую роль в восстановлении государственной независимости, и уже несколько лет Вы лично вносите большой вклад в современное развитие Вашей страны.

Наши народы и страны в определенном смысле связаны историческими судьбами. Так, Moнтенегро впервые стал независимым государством 140 лет назад. Полагаю, что сегодня мы можем гордиться уровнем крепкой дружбы и сотрудничества между Монтенегро и Азербайджаном, основанных на взаимных интересах. Мы также на высшем государственном посту можем внести вклад в дальнейшее развитие и модернизацию наших двусторонних связей.

С нетерпением жду наши будущие встречи.

Прошу Вас принять мое глубочайшее почтение и дружеские приветствия".