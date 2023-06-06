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Президент Монголии поздравил президента Азербайджана

Президент Монголии поздравил президента Азербайджана Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
6 июня 2023 г. 19:41
Президент Монголии поздравил президента Азербайджана

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Ваше превосходительство!

Передаю Вам и дружественному азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости.

С удовлетворением отмечаю, что благодаря совместным усилиям наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в различных сферах становится еще теснее. Я также верю, что двустороннее сотрудничество в области сельского хозяйства, транспорта и туризма будет еще больше расширяться и укрепляться.

Пользуясь случаем, хочу пригласить Ваше превосходительство в удобное для Вас время посетить Монголию с визитом.

Ваше превосходительство господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Азербайджана – процветания".

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Версия на азербайджанском языке Monqolustan Prezidenti Azərbaycan liderini ölkəsinə səfərə dəvət edib

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