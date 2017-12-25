Президент Монголии позвонил президенту Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря президент Монголии Халтмаагийн Баттулга позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Халтмаагийн Баттулга поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств отметили, что имеются хорошие возможности для развития двусторонних отношений между нашими странами в различных сферах.