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Президент Монголии: Поздравляю президента Ильхама Алиева с инициативой проведения COP29 в Баку

Президент Монголии: Поздравляю президента Ильхама Алиева с инициативой проведения COP29 в Баку Климатическая конференция COP29 - ключ к достижению целей в области изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов.
Внешняя политика
11 ноября 2024 г. 19:54
Президент Монголии: Поздравляю президента Ильхама Алиева с инициативой проведения COP29 в Баку

Климатическая конференция COP29 - ключ к достижению целей в области изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов.

Как сообщает Report, об этом AnewZ заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

"Очень важно, чтобы у нас была общая повестка дня", - сказал он.

Во-вторых, все страны должны смотреть в одном направлении, отметил президент Монголии. "Мы также должны усовершенствовать механизмы климатического финансирования, сейчас самое время объединить усилия. Если мы не сделаем это сейчас, мир вокруг нас пойдет существовать своим путем и продолжит существовать без нас", - считает монгольский лидер.

Он также поздравил Азербайджан и президента страны Ильхама Алиева с этой инициативой проведения конференции COP в Баку.

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Версия на английском языке Mongolian president congratulates Ilham Aliyev for initiative to host COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке Monqolustan Prezidenti: COP29-un Bakıda keçirilməsi təşəbbüsü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edirəm

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