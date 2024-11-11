Президент Монголии: Поздравляю президента Ильхама Алиева с инициативой проведения COP29 в Баку

Климатическая конференция COP29 - ключ к достижению целей в области изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов.

Климатическая конференция COP29 - ключ к достижению целей в области изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов.

Как сообщает Report, об этом AnewZ заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

"Очень важно, чтобы у нас была общая повестка дня", - сказал он.

Во-вторых, все страны должны смотреть в одном направлении, отметил президент Монголии. "Мы также должны усовершенствовать механизмы климатического финансирования, сейчас самое время объединить усилия. Если мы не сделаем это сейчас, мир вокруг нас пойдет существовать своим путем и продолжит существовать без нас", - считает монгольский лидер.

Он также поздравил Азербайджан и президента страны Ильхама Алиева с этой инициативой проведения конференции COP в Баку.