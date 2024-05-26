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Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера

Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 11:43
Президент Монголии поздравил азербайджанского лидера

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

Передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Выражаю удовлетворение постоянным расширением традиционно дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Азербайджаном.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю наши искренние поздравления в связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и желаю успеха мероприятию.

Ваше превосходительство, можете быть уверены, что Монголия внесет вклад в COP29.

Господин Президент, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, процветания, а дружественному народу Азербайджана – благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Monqolustan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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