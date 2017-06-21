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    Президент Молдовы прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Игоря Додона встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 21 июня президент Республики Молдова Игорь Додон прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Молдовы Игоря Додона в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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