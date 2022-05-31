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Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 16:35
Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Искренне желаем Вам и азербайджанскому народу мира, здоровья и процветания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости и поздравляем с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

За эти три десятилетия в сотрудничестве между нашими странами наблюдается восходящая тенденция. Я рада, что Республика Молдова и Азербайджанская Республика недавно взяли на себя обязательство активизировать двустороннее сотрудничество во многих областях, таких как торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство и культура.

Также хочу поблагодарить Вас за помощь в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и за гуманитарную поддержку в оказании медицинской помощи бeженцам из Украины.

Выражаю надежду на то, что отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой получат новые перспективы развития. Примите, уважаемый президент, мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Moldova Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb

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