Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Искренне желаем Вам и азербайджанскому народу мира, здоровья и процветания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Независимости и поздравляем с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

За эти три десятилетия в сотрудничестве между нашими странами наблюдается восходящая тенденция. Я рада, что Республика Молдова и Азербайджанская Республика недавно взяли на себя обязательство активизировать двустороннее сотрудничество во многих областях, таких как торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство и культура.

Также хочу поблагодарить Вас за помощь в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и за гуманитарную поддержку в оказании медицинской помощи бeженцам из Украины.

Выражаю надежду на то, что отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой получат новые перспективы развития. Примите, уважаемый президент, мое высочайшее почтение".