Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Майя Санду направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Молдова Майя Санду направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

От имени народа Республики Молдова поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

В этот праздничный день хочу отметить существующие между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой добрые отношения, основанные на обоюдном доверии и уважении.

Уверена, что молдавско-азербайджанский диалог будет и дальше динамично развиваться в разных сферах, и хочу еще раз подтвердить готовность к реализации общими усилиями этой важной цели во благо обоих государств и народов.

Прошу принять, Ваше превосходительство, заверения в моем высоком уважении".