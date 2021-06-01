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Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева Президент Республики Молдова Майя Санду направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 18:45
Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева
Майя Санду

Президент Республики Молдова Майя Санду направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

От имени народа Республики Молдова поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.

В этот праздничный день хочу отметить существующие между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой добрые отношения, основанные на обоюдном доверии и уважении.

Уверена, что молдавско-азербайджанский диалог будет и дальше динамично развиваться в разных сферах, и хочу еще раз подтвердить готовность к реализации общими усилиями этой важной цели во благо обоих государств и народов.

Прошу принять, Ваше превосходительство, заверения в моем высоком уважении".

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Версия на азербайджанском языке Maya Sandu: "Moldova-Azərbaycan dialoqu bundan sonra da dinamik inkişaf edəcək"

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