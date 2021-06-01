Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Майя Санду направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
От имени народа Республики Молдова поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики.
В этот праздничный день хочу отметить существующие между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой добрые отношения, основанные на обоюдном доверии и уважении.
Уверена, что молдавско-азербайджанский диалог будет и дальше динамично развиваться в разных сферах, и хочу еще раз подтвердить готовность к реализации общими усилиями этой важной цели во благо обоих государств и народов.
Прошу принять, Ваше превосходительство, заверения в моем высоком уважении".