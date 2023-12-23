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Президент Молдовы поздравила азербайджанского лидера

Президент Молдовы поздравила азербайджанского лидера Президент Молдовы Майа Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2023 г. 18:19
Президент Молдовы поздравила азербайджанского лидера

Президент Молдовы Майа Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Прошу принять искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности.

Между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой существуют развивающиеся отношения дружбы и сотрудничество. Уверена, что партнерство между нашими странами, основанное на взаимном уважении и доверии, будет еще больше укрепляться. Выражаю глубокую признательность за оказанную Азербайджаном и лично Вами поддержку нашей стране во времена, когда мы в ней нуждались. Я расцениваю это как наглядное подтверждение дружбы между нашими странами. Верю, что в будущем наше сотрудничество станет еще глубже. Желаю Вам успехов, Вашей стране - дальнейшего развития и процветания".

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Версия на английском языке President of Moldova congratulates Azerbaijani leader
Версия на азербайджанском языке Moldova Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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