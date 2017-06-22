Президент Молдовы посетил Милли Меджлис

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.
Как сообщает Report, до встречи президент Молдовы посмотрел зал заседаний Милли Меджлиса, ознакомился с рабочими условиями, созданными для депутатов.
Затем глава Молдавского государства ознакомился с Музеем Гейдара Алиева, оставил запись в памятной книге.
На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах развития связей между нашими странами.
News DepartmentАвтор новости
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