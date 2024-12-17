Президент Молдовы наградила главу азербайджанской диаспоры медалью "За гражданские заслуги"

Президент Молдовы Майя Санду вручила ряду лиц почетные звания и медали за особые заслуги и высокий профессионализм.

Президент Молдовы Майя Санду вручила ряду лиц почетные звания и медали за особые заслуги и высокий профессионализм.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Молдовы, среди награжденных и председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

За особые заслуги в развитии и укреплении двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой президент Майя Санду наградила Эльчина Байрамова медалью "За гражданские заслуги".

"За активное участие в развитии молдавско-азербайджанской дружбы и сотрудничества, а также межкультурного диалога председатель Конгресса азербайджанцев Республики Молдова Эльчин Байрамов награжден медалью "За гражданские заслуги", - говорится в указе главы государства.

В ходе своего выступления на мероприятии президент Майя Санду заявила, что Молдова высоко ценит работу награжденных.

"Мы ценим ваш ежедневный труд. Не уставайте делать это безупречно. Только с такими людьми, как вы, мы сможем объединить общество, и только с такими людьми, как вы, мы сможем позаботиться о нашем обществе, о нашей стране", - подчеркнула глава государства.