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Президент Молдовы наградила главу азербайджанской диаспоры медалью "За гражданские заслуги"

Президент Молдовы наградила главу азербайджанской диаспоры медалью "За гражданские заслуги" Президент Молдовы Майя Санду вручила ряду лиц почетные звания и медали за особые заслуги и высокий профессионализм.
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 18:53
Президент Молдовы наградила главу азербайджанской диаспоры медалью За гражданские заслуги

Президент Молдовы Майя Санду вручила ряду лиц почетные звания и медали за особые заслуги и высокий профессионализм.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Молдовы, среди награжденных и председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

За особые заслуги в развитии и укреплении двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой президент Майя Санду наградила Эльчина Байрамова медалью "За гражданские заслуги".

"За активное участие в развитии молдавско-азербайджанской дружбы и сотрудничества, а также межкультурного диалога председатель Конгресса азербайджанцев Республики Молдова Эльчин Байрамов награжден медалью "За гражданские заслуги", - говорится в указе главы государства.

В ходе своего выступления на мероприятии президент Майя Санду заявила, что Молдова высоко ценит работу награжденных.

"Мы ценим ваш ежедневный труд. Не уставайте делать это безупречно. Только с такими людьми, как вы, мы сможем объединить общество, и только с такими людьми, как вы, мы сможем позаботиться о нашем обществе, о нашей стране", - подчеркнула глава государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoldova Prezidenti Azərbaycanın diaspor rəhbərini “Vətəndaş xidmətlərinə görə” medalı ilə təltif edib

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