Президент Молдовы поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

По случаю Вашего дня рождения примите мои самые теплые и сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, долголетия, молодости души и реализации всех Ваших помыслов и устремлений.

Сегодня Азербайджан под Вашим руководством является фактором стабильности как на региональном, так и международном уровнях. Благодаря проводимой Вами взвешенной внутренней и внешней политике страна добивается весомых достижений во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития, динамично проводит эффективные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, а также укрепление ее авторитета на международной арене.

Пользуясь приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за Ваш значительный вклад в укрепление связей между нашими дружественными государствами. В этом контексте подтверждаю свою заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между Молдовой и Азербайджаном в различных областях, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших народов.

Позвольте еще раз от всей души поздравить Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, с личным праздником и пожелать мира, добра, благополучия и новых больших успехов на благо Азербайджана.

Мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вашим родным и близким".