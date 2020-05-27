Президент Молдовы поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Убежден, что Ваша страна будет и впредь уверенно продвигаться по пути важных реформ и преобразований, проводя эффективную внутреннюю политику и, укрепляя свою роль на международной арене.
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить готовность к дальнейшим совместным действиям по развитию двусторонних молдо-азербайджанских отношений в духе, дружбы, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества во имя и на благо наших народов.
В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, уважаемый господин президент, и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу мира, добра и процветания".