Президент: Минная проблема является препятствием для скорейшего переселения бывших беженцев

Минная проблема является одним из главных препятствий для скорейшего переселения бывших беженцев.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
"По нашим очень точным подсчетам, Армения за время оккупации установила более одного миллиона мин. С момента окончания войны в ноябре 2020 года там погибло или было тяжело ранено почти 300 азербайджанцев. Наш потенциал относительно ограничен, хотя в последнее время мы закупили оборудование в разных странах, в том числе европейских. Сейчас мы даже используем беспилотники для обнаружения мин с воздуха. В этом смысле подготовка кадров - очень важный вопрос", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что азербайджанская сторона хотела пригласить иностранные компании для работ по разминированию, однако цены у европейских компаний намного выше, чем у местных компаний. "Европейская цена разминирования за один квадратный метр в несколько раз выше, чем цена, за которую готова сделать эту же работу наша национальная компания по разминированию. Да и к тому же в последнее время появилось несколько частных азербайджанских компаний. Они тоже занимаются разминированием, и цены у них приемлемые", - добавил глава государства.