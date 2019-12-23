 Наверх

Президент Международной федерации дзюдо поздравил президента Азербайджана

Президент Международной федерации дзюдо поздравил президента Азербайдж

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Поздравляю Вас с успехами, достигнутыми Вашей страной, обществом и спортом. За все эти годы Вы доказали, что спорт является приоритетом для Вашей страны, и я высоко оцениваю это. Государственная поддержка развитию спорта и проведению многочисленных международных соревнований в Азербайджане высоко оценивается мировой спортивной общественностью.

Ваше превосходительство, желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, больших успехов".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!