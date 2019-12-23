Президент Международной федерации дзюдо поздравил президента Азербайджана

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Поздравляю Вас с успехами, достигнутыми Вашей страной, обществом и спортом. За все эти годы Вы доказали, что спорт является приоритетом для Вашей страны, и я высоко оцениваю это. Государственная поддержка развитию спорта и проведению многочисленных международных соревнований в Азербайджане высоко оценивается мировой спортивной общественностью.

Ваше превосходительство, желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, больших успехов".