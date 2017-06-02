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    Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия встретилась с мэром Батуми

    Была достигнута договоренность о реализации совместных мероприятий в рамках сотрудничества

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Находящаяся с рабочим визитом в Грузии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева встретилась с мэром Батуми Георгием Ермаковым.

    Как сообщили Report в фонде, Г.Эфендиева проинформировала Г.Ермакова о цели фонда, направлениях деятельности и осуществляемых мероприятиях.

    На встрече коснулись охраны и пропаганды культурного наследия и пр. вопросов.

    В то же время была достигнута договоренность о реализации совместных мероприятий в рамках сотрудничества.

    На встрече также присутствовал генконсул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов. 

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