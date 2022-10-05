О нас

Президент: Международное сообщество закрывало глаза на действия Армении

Президент: Международное сообщество закрывало глаза на действия Армении Международное сообщество закрыло глаза на гуманитарную катастрофу населения Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 11:58
Президент: Международное сообщество закрывало глаза на действия Армении

Международное сообщество закрыло глаза на гуманитарную катастрофу, с которой столкнулось население Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посещали оккупированные территории много раз, где они стали свидетелями чудовищного опустошения всех городов и сел, видели незаконное нахождение армян на наших территориях, но не осудили Армению. На протяжении 27 лет так называемой деятельности не было сказано ни единого слова осуждения в адрес Армении. И сейчас, когда мы видим попытки возобновить Минскую группу ОБСЕ, мы конечно не можем поддержать это. Поскольку они не сделали ничего, чтобы выполнить свой мандат. Единственное, что они делали - это попытки в определенной степени легализировать армянскую агрессию, уравнять между агрессором и жертвой агрессии", - заявил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan əhalisinin başına gələn humanitar fəlakətə göz yumurdu”

Экслюзивные новости

Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi