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Президент: Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану

Президент: Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану "В ряде случаев на Западе искажается понятие международного мира, международного сообщества. Международное сообщество – это не 30-40 стран. Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджа
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 13:14
Президент: Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану

"В ряде случаев на Западе искажается понятие международного мира, международного сообщества. Международное сообщество – это не 30-40 стран. Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану. Это происходит не первый раз".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

"В течение четырех лет мы успешно председательствуем в Движении неприсоединения, и здесь наше председательство стало возможным благодаря поддержке 120 стран. Наше председательство даже было продлено на один год. Уже это было отличным показателем. 120 стран мира выразили Азербайджану свою поддержку. На сей же раз эту поддержку выразили все страны мира", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: International community includes all countries, and these countries have unanimously shown their great support for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Beynəlxalq birlik dünyanın bütün ölkələridir və bu ölkələr yekdilliklə Azərbaycana öz böyük dəstəyini göstərib"

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