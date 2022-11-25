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Президент: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона

Президент: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 10:33
Президент: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона

Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, открывая международную конференцию на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", которая проходит в Университете ADA.

"Хотя основной темой сегодняшней конференции является Средний коридор, судя по участникам конференции, мы будем обсуждать также вопросы политики, безопасности и экономики", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu konfrans bizə Azərbaycanın planlarını və qonşu dövlətlərlə ünsiyyətimizi daha yaxşı anlamağa imkan verəcək"

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