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Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 18:40
Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

Благодаря нашим совместным усилиям имеется очень серьезный потенциал для сотрудничества в торговой, экономической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других направлениях. Сегодня широко обсуждались вопросы в этих и других направлениях.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

"Подписанные документы и проведенный нами обмен в энергетической сфере дают основание говорить о том, что в ближайшем будущем мы еще более расширим наше сотрудничество в этой сфере", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanla Vyetnam arasında müxtəlif istiqamətlər üzrə çox ciddi əməkdaşlıq potensialı var

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