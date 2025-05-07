Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях

Благодаря нашим совместным усилиям имеется очень серьезный потенциал для сотрудничества в торговой, экономической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других направлениях. Сегодня широко обсуждались вопросы в этих и других направлениях.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

"Подписанные документы и проведенный нами обмен в энергетической сфере дают основание говорить о том, что в ближайшем будущем мы еще более расширим наше сотрудничество в этой сфере", - подчеркнул глава государства.