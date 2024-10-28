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Президент: Между Азербайджаном и Пакистаном будут достигнуты успешные результаты в сотрудничестве в оборонной промышленности

Президент: Между Азербайджаном и Пакистаном будут достигнуты успешные результаты в сотрудничестве в оборонной промышленности Между Азербайджаном и Пакистаном будут достигнуты успешные результаты в широкомасштабном сотрудничестве в оборонной промышленности.
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 14:27
Президент: Между Азербайджаном и Пакистаном будут достигнуты успешные результаты в сотрудничестве в оборонной промышленности

Между Азербайджаном и Пакистаном будут достигнуты успешные результаты в широкомасштабном сотрудничестве в оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 28 октября председателя Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генерала Сахира Шамшада Мирзу.

Коснувшись сотрудничества в оборонной сфере, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил, что он посмотрел самолеты JF-17C, поступившие некоторое время назад в арсенал Военно-воздушных сил Азербайджана, сказал, что эти самолеты являются одними из лучших на мировом уровне.

Глава государства подчеркнул, что это событие послужило дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран в сфере обороны и оборонной промышленности.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в достижении успешных результатов в широкомасштабном сотрудничестве в оборонной промышленности, в том числе в сфере производства, инвестиций, технологий.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanla Pakistan arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıqda uğurlu nəticələr olacaq

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