Президент: Меморандум между Азербайджаном и ЕС является дорожной картой для будущего сотрудничества в области энергетики

Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией", подписанный в июле между Азербайджаном и ЕС, является дорожной картой для буд

"Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией", подписанный в июле между Азербайджаном и ЕС, является дорожной картой для будущего сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности" на 48-м международном форуме, организованном мозговым центром The European House – Ambrosetti в итальянском городе Черноббио.