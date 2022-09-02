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Президент: Меморандум между Азербайджаном и ЕС является дорожной картой для будущего сотрудничества в области энергетики

Президент: Меморандум между Азербайджаном и ЕС является дорожной картой для будущего сотрудничества в области энергетики Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией", подписанный в июле между Азербайджаном и ЕС, является дорожной картой для буд
Внешняя политика
2 сентября 2022 г. 13:17
Президент: Меморандум между Азербайджаном и ЕС является дорожной картой для будущего сотрудничества в области энергетики

"Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией", подписанный в июле между Азербайджаном и ЕС, является дорожной картой для будущего сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности" на 48-м международном форуме, организованном мозговым центром The European House – Ambrosetti в итальянском городе Черноббио.

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Версия на английском языке President: Memo signed between Azerbaijan and EU serves as roadmap for future energy co-op
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla Aİ arasında imzalanmış memorandum enerji sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün yol xəritəsidir"

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