Президент Мексики поздравил Президента Ильхама Алиева

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Мексики передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Выражаю Вам желание и готовность моего правительства укреплять узы дружбы и сотрудничества, соединяющие наши народы, налаживать более тесные двусторонние связи.

Желаю Вам здоровья, а азербайджанскому народу – благосостояния и прогресса".