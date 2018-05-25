 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Мексики поздравил Президента Ильхама Алиева

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Ваше превосходительство.

    От имени народа Мексики передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

    Выражаю Вам желание и готовность моего правительства укреплять узы дружбы и сотрудничества, соединяющие наши народы, налаживать более тесные двусторонние связи.

    Желаю Вам здоровья, а азербайджанскому народу – благосостояния и прогресса".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi