Президент Мексики поздравил Президента Ильхама Алиева

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Мексики передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.
Выражаю Вам желание и готовность моего правительства укреплять узы дружбы и сотрудничества, соединяющие наши народы, налаживать более тесные двусторонние связи.
Желаю Вам здоровья, а азербайджанскому народу – благосостояния и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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