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Президент Мавритании поздравил президента Азербайджана

Президент Мавритании поздравил президента Азербайджана Президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 15:32
Президент Мавритании поздравил президента Азербайджана

Президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат!

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана еще большего прогресса и процветания.

Еще раз выражаю Вашему превосходительству нашу заинтересованность в продолжении усилий по укреплению и развитию сотрудничества между нашими странами на благо наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на английском языке President of Mauritania congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Mavritaniya Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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