Президент Мавритании поздравил президента Азербайджана

Президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство, дорогой брат!
Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана еще большего прогресса и процветания.
Еще раз выражаю Вашему превосходительству нашу заинтересованность в продолжении усилий по укреплению и развитию сотрудничества между нашими странами на благо наших дружественных народов.
Ваше превосходительство, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение".