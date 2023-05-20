Президент Мавритании поздравил президента Азербайджана

Президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Мавритании Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой брат!

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю дружественному народу Азербайджана еще большего прогресса и процветания.

Еще раз выражаю Вашему превосходительству нашу заинтересованность в продолжении усилий по укреплению и развитию сотрудничества между нашими странами на благо наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, дорогой брат, прошу принять мое высочайшее почтение".