Президент МАП проинформировал о будущей стратегии и целях Ассоциации

Президент Международной ассоциации прокуроров (МАП), Генеральный прокурор Службы государственной прокуратуры автономного города Буэнос-Айрес Хуан Баутиста Маикес предоставил информацию о будущей стратегии и целях Ассоциации.
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Баутиста Маикес поздравил участников с началом работы 29-й Ежегодной конференции и Общего собрания МАП.
Президент Ассоциации поблагодарил генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева за гостеприимство, ценный вклад в работу организации и постоянную поддержку.