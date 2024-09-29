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Президент МАП проинформировал о будущей стратегии и целях Ассоциации

Президент МАП проинформировал о будущей стратегии и целях Ассоциации Президент Международной ассоциации прокуроров (МАП), Генеральный прокурор Службы государственной прокуратуры автономного города Буэнос-Айрес Хуан Баутиста Маикес предоставил информацию о будущей стратегии и целях Ассоциации.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 19:13
Президент МАП проинформировал о будущей стратегии и целях Ассоциации

Президент Международной ассоциации прокуроров (МАП), Генеральный прокурор Службы государственной прокуратуры автономного города Буэнос-Айрес Хуан Баутиста Маикес предоставил информацию о будущей стратегии и целях Ассоциации.

Как сообщает Report, он заявил об этом во время своего выступления в Баку на 29-й Ежегодной конференции и Общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первой и единственной глобальной организации прокуроров мира.

Баутиста Маикес поздравил участников с началом работы 29-й Ежегодной конференции и Общего собрания МАП.

Президент Ассоциации поблагодарил генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева за гостеприимство, ценный вклад в работу организации и постоянную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке BPA prezidenti Assosiasiyasının gələcək strategiyası və hədəfləri barədə məlumat verib

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