Президент: Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана

Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана.

Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 13 июля генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмид.

Глава государства рассказал о политике нашей страны в области зеленого перехода и мерах, принимаемых в этом направлении. Отметив, что малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что совместно с организацией Commonwealth ведется работа по созданию специального фонда для малых островных государств.