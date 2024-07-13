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Президент: Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана

Президент: Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана.
Внешняя политика
13 июля 2024 г. 15:20
Президент: Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана

Малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 13 июля генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмид.

Глава государства рассказал о политике нашей страны в области зеленого перехода и мерах, принимаемых в этом направлении. Отметив, что малые островные развивающиеся государства являются одним из приоритетных направлений в повестке дня Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что совместно с организацией Commonwealth ведется работа по созданию специального фонда для малых островных государств.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri Azərbaycanın gündəliyində prioritet istiqamətlərdən biridir

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