Президент Мальты: Высокая модель толерантности и мультикультурализма Азербайджана - образец для всего мира

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита на Мальту встретился с президентом страны Мари-Луиз Колейро Прека.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в ходе встречи Мари-Луиз Колейро Прека вспомнила о визите в Азербайджан в рамках прошедшего в Баку в мае 2016 года VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН и выделила, что такие мероприятия не случайно проходят в Азербайджане.

Она оценила это как показатель вклада, который Азербайджан вносит в межрелигиозный и межцивилизационный диалог.

Она сказал, что высокая модель толерантности и мультикультурализма Азербайджана – образец для всего мира и отметила важность организуемого в мае 2017 года в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Президент выразила удовлетворение налаженными между Азербайджаном и Мальтой в последнее время связями и выделила важность определения новых сфер для расширения сотрудничества. Она отметила важность поощрения связей в туристической сфере, добавив, что это послужит усилению контактов между народами и создаст условия обеим странам лучше узнать друг друга.

Мари-Луиз Колейро Прека отметила, что Мальта поддерживает сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом, назвав это сотрудничество важным для стабильности в регионе.

Министр Эльмар Мамедъяров выразил удовлетворение визитом на Мальту, отметил, что проведенные в рамках визита встречи были очень плодотворными. Наряду с двусторонними отношениями, принимая во внимание председательство Мальты в Евросоюзе, он отметил роль Мальты в развитии связей между Азербайджаном и Евросоюзом, сообщил о текущих переговорах с ЕС по соглашению о партнерстве. Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, министр сообщил, что урегулирование конфликта должно быть в рамках международно признанных границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также с незамедлительным, безоговорочным и полным выводом со всех оккупированных земель Азербайджана вооруженных сил Армении, согласно требованиям соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.

В завершение Э.Мамедъяров оставил запись в книге памяти Президентского дворца.