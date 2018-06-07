Президент Македонии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Республики Македония Георге Иванов направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Считаю большой честью от имени граждан Республики Македония и от себя лично поздравить Вас с национальным праздником – Днем Республики. Искренне желаю Вашей стране процветания, а азербайджанскому народу – высокого благосостояния.

С большим удовлетворением вспоминаю наши встречи с Вами, в том числе нашу последнюю встречу в Баку в марте этого года, прошедшую в искренней, открытой и дружественной атмосфере. Надеюсь в ближайшем будущем с чувством большой радости встретить Вас в Республике Македония. B этот знаменательный день выражаю глубокую веру в дальнейшее успешное развитие в предстоящий период связей между нашими дружественными странами.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья.

Прошу принять мое высочайшее почтение".