Президент МАФ высоко оценил подготовку Азербайджана к Международному астронавтическому конгрессу

Президент Международной астронавтической федерации Клей Моури высоко оценил подготовку Азербайджана к 74-му Международному астронавтическому конгрессу.

Президент Международной астронавтической федерации Клей Моури высоко оценил подготовку Азербайджана к 74-му Международному астронавтическому конгрессу.

Как сообщает Report, об этом он заявил 30 сентября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Клей Моури выразил удовлетворение приездом в Азербайджан, поблагодарил главу государства за поддержку в проведении 74-го Международного астронавтического конгресса в нашей стране, высоко оценил подготовку Азербайджана к конгрессу.

Коснувшись значения конгресса, гость расценил участие в нем свыше 5 тысяч представителей из более чем 100 стран мира как показатель значимости, придаваемой мероприятию. Он отметил, что данное мероприятие по количеству и составу участников находится на одном уровне с другими конгрессами, проведенными до сих пор, а по некоторым показателям даже превосходит их.