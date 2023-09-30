О нас

Президент МАФ высоко оценил подготовку Азербайджана к Международному астронавтическому конгрессу

Президент МАФ высоко оценил подготовку Азербайджана к Международному астронавтическому конгрессу Президент Международной астронавтической федерации Клей Моури высоко оценил подготовку Азербайджана к 74-му Международному астронавтическому конгрессу.
Внешняя политика
30 сентября 2023 г. 13:41
Президент МАФ высоко оценил подготовку Азербайджана к Международному астронавтическому конгрессу

Президент Международной астронавтической федерации Клей Моури высоко оценил подготовку Азербайджана к 74-му Международному астронавтическому конгрессу.

Как сообщает Report, об этом он заявил 30 сентября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Клей Моури выразил удовлетворение приездом в Азербайджан, поблагодарил главу государства за поддержку в проведении 74-го Международного астронавтического конгресса в нашей стране, высоко оценил подготовку Азербайджана к конгрессу.

Коснувшись значения конгресса, гость расценил участие в нем свыше 5 тысяч представителей из более чем 100 стран мира как показатель значимости, придаваемой мероприятию. Он отметил, что данное мероприятие по количеству и составу участников находится на одном уровне с другими конгрессами, проведенными до сих пор, а по некоторым показателям даже превосходит их.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 74-cü Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə hazırlığı yüksək qiymətləndirilib

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 21:03
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
29 сентября 2023 г. 18:18
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
В Ханкенди отправлены 30 автобусов для перевозки гражданских лиц
28 сентября 2023 г. 16:19
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi