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Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией

Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией Я думаю, что лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией, без каких-либо посредников, фасилитаторов и помех.
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 02:03
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией

Я думаю, что лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией, без каких-либо посредников, фасилитаторов и помех.

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Считаю, что прямые переговоры между двумя странами будут более полезными и нужными. Думаю нам следует и дальше двигаться в этом направлении, если, конечно, Армения также готова к этому", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что следующий раунд переговоров между министрами двух стран - Армении и Азербайджана должен состояться в этом месяце в России.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Razılığa gəlmək üçün ən yaxşı yol Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa danışıqlardır"

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