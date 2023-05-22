Президент Литвы: Рассматриваем Азербайджан, как растущую экономическую державу

Литва рассматривает Азербайджан, как растущую экономическую державу.

Литва рассматривает Азербайджан, как растущую экономическую державу.

Как сообщает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

“Сегодня мы можем рассчитывать на здоровое состояние наших двусторонних связей. Азербайджан является важным партнером Литвы, и мы заинтересованы в поиске взаимовыгодных возможностей. Мы рассматриваем Азербайджан как растущую экономическую державу с огромным энергетическим потенциалом и стремлением к диверсификации. Различные секторы экономики Азербайджана, такие как информационные технологии, логистика, обрабатывающая промышленность, передовая пищевая промышленность и возобновляемые источники энергии, привлекают литовских предпринимателей”, - сказал президент.

Он отметил, что развитие экономики с фокусом на нулевой уровень выбросов также могло бы сблизить экономики Азербайджана и Литвы.

“Я твердо верю, что наши народы должны быть объединены не только экономически, но и в области науки, образования и культуры”, - заключил он.