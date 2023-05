Президент Литвы Гитанас Науседа принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Литвы Гитанасом Науседой и главным советником Президента по внешней политике Астой Скайсгирите в рамках его официального визита в Литву", - отмечается в публикации.