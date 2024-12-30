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Президент Литвы позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Президент Литвы позвонил президенту Ильхаму Алиеву Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 30 декабря позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
30 декабря 2024 г. 15:54
Президент Литвы позвонил президенту Ильхаму Алиеву

30 декабря президент Литовской Республики Гитанас Науседа позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Литвы выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил о солидарности с азербайджанским народом.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования.

Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что в этом году исполняется 30-лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, в этом контексте были подчеркнуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в культурной и гуманитарной сферах.

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Версия на английском языке Lithuanian president phones President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Litva Prezidenti Azərbaycan liderinə zəng edib, başsağlığı verib

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