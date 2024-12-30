Президент Литвы позвонил президенту Ильхаму Алиеву

30 декабря президент Литовской Республики Гитанас Науседа позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, президент Литвы выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, заявил о солидарности с азербайджанским народом.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и соболезнования.
Главы государств провели обмен мнениями о дальнейшем укреплении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
В ходе телефонного разговора было отмечено, что в этом году исполняется 30-лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами, в этом контексте были подчеркнуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в культурной и гуманитарной сферах.