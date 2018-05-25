Президент Литвы поздравила Президента Азербайджана

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Президент.

Поздравляю Вас и Ваш народ со 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики. Искренне желаю Вашей стране постоянных успехов, процветания и мира.

B этом году народы Азербайджана и Литвы вместе отмечают знаменательные юбилеи на сложном пути, ведущем к строительству независимого государства. Я абсолютно уверена в том, что общие интересы наших стран во имя построения сильного и процветающего государства и открытого общества остаются мощным стимулом для дальнейшего укрепления диалога между Литвой и Азербайджаном в двустороннем формате и в контексте отношений с Европейским Союзом.

Верю, что дальнейшее укрепление основанного на взаимопонимании, открытого сотрудничества в торговой, энергетической, инновационной, образовательной, культурной и многих других сферах откроет новые возможности для эффективного взаимодействия между нашими гражданами.

Господин Президент, позвольте еще раз поздравить Вас с национальным праздником и пожелать всему азербайджанскому народу прекрасного праздника.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение".