Президент Литвы поздравил главу государства Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Литвы Гитанас Науседа направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его победы на выборах.
Как передает Report, пожелав в письме главе нашего государства новых успехов, а нашей стране - постоянного благополучия, президент Гитанас Науседа отметил: "Абсолютно убежден в том, что и в новый период Вашего президентства отношения плодотворного сотрудничества, успешное двустороннее и многостороннее партнерство между Литвой и Азербайджаном получат дальнейшее развитие".
Президент Гитанас Науседа подчеркнул наличие широких возможностей для углубления связей между нашими странами, в частности, развития двусторонних контактов в области экономики, информационных технологий и возобновляемой энергии.
Еще раз поздравив президента Ильхама Алиева с победой на выборах, глава Литовского государства отметил, что новый мандат является прочной основой для построения устойчивого мира в регионе.