Президент Литвы поздравил главу государства Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Литвы Гитанас Науседа направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его победы на выборах.

Президент Литвы Гитанас Науседа направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его победы на выборах.

Как передает Report, пожелав в письме главе нашего государства новых успехов, а нашей стране - постоянного благополучия, президент Гитанас Науседа отметил: "Абсолютно убежден в том, что и в новый период Вашего президентства отношения плодотворного сотрудничества, успешное двустороннее и многостороннее партнерство между Литвой и Азербайджаном получат дальнейшее развитие".

Президент Гитанас Науседа подчеркнул наличие широких возможностей для углубления связей между нашими странами, в частности, развития двусторонних контактов в области экономики, информационных технологий и возобновляемой энергии.

Еще раз поздравив президента Ильхама Алиева с победой на выборах, глава Литовского государства отметил, что новый мандат является прочной основой для построения устойчивого мира в регионе.