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Президент Литвы поздравил главу государства Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Литвы поздравил главу государства Ильхама Алиева с победой на выборах Президент Литвы Гитанас Науседа направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его победы на выборах.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 23:29
Президент Литвы поздравил главу государства Ильхама Алиева с победой на выборах

Президент Литвы Гитанас Науседа направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его победы на выборах.

Как передает Report, пожелав в письме главе нашего государства новых успехов, а нашей стране - постоянного благополучия, президент Гитанас Науседа отметил: "Абсолютно убежден в том, что и в новый период Вашего президентства отношения плодотворного сотрудничества, успешное двустороннее и многостороннее партнерство между Литвой и Азербайджаном получат дальнейшее развитие".

Президент Гитанас Науседа подчеркнул наличие широких возможностей для углубления связей между нашими странами, в частности, развития двусторонних контактов в области экономики, информационных технологий и возобновляемой энергии.

Еще раз поздравив президента Ильхама Алиева с победой на выборах, глава Литовского государства отметил, что новый мандат является прочной основой для построения устойчивого мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Litva dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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