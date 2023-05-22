Президент: Литва поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Литва поддерживает развитие отношений Азербайджана с ЕС.

Литва поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Г.Науседа также выразил поддержку расширению отношений Азербайджан-ЕС: "Мы должны использовать возможности, предоставленные политикой Восточного партнерства ЕС для развития сотрудничества и исследовать новые пути для углубления наших связей. Расширение сотрудничества Азербайджана и ЕС в сфере энергетики оказывает позитивное влияние на энергетический рынок ЕС и помогает ему обеспечить себя надежным энергоснабжением на зиму" ,- сказал президент Литвы.

Он напомнил, что сегодня в ходе визита президента Азербайджана в Литву также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах охраны окружающей среды, молодежной политики и правоохранительных органов, добавив, что данные соглашения придадут значительный позитивный импульс двусторонним отношениям.

Он добавил, что с 2006 года Литва была активно вовлечена в двухсторонние и международные проекты с Азербайджаном.

"Азербайджан является ключевым партнером Литвы в программах EU Twınnıng",- отметил президент Литвы.