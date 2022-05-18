Президент Литвы: Мы решительно поддерживаем Восточное партнерство

Президент Литвы: Мы решительно поддерживаем Восточное партнерство

"Литва всегда поддерживала более тесный диалог между кавказскими странами и Европейским Союзом. Мы также решительно поддерживаем проект Восточного партнерства и намерены обсудить этот вопрос с вами". Как передает Report, об этом заявил президент Литвы Ги

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"Литва всегда поддерживала более тесный диалог между кавказскими странами и Европейским Союзом. Мы также решительно поддерживаем программу Восточного партнерства и намерены обсудить этот вопрос с вами".



Как передает Report, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа 18 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Lithuanian President expresses his country's resolute support of Eastern Partnership project