Президент: Латвия заинтересована в более тесном сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Латвия проявляет интерес к проекту Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис журналистам.

"Латвия заинтересована в более тесном сотрудничестве с Азербайджаном и нашу сторону интересуют многие проекты, в том числе проект Север-Юг, который частично проходит по территории Ирана и Азербайджана", - заявил Р.Вейонис.

По его словам, латвийская сторона придает важное значение данному проекту.

"Латвия всегда была, есть и будет хорошим региональным хабом для поставок различных товаров в северные страны – Финляндию, Швецию, Норвегию, а также в любую страну Евросоюза", - подчеркнул глава латвийского государства.