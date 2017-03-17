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    Президент: Латвия заинтересована в более тесном сотрудничестве с Азербайджаном

    Вейонис: Латвийская сторона придает важное значение проекту Север-Юг

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Латвия проявляет интерес к проекту Север-Юг.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис журналистам.

    "Латвия заинтересована в более тесном сотрудничестве с Азербайджаном и нашу сторону интересуют многие проекты, в том числе проект Север-Юг, который частично проходит по территории Ирана и Азербайджана", - заявил Р.Вейонис.

    По его словам, латвийская сторона придает важное значение данному проекту.

    "Латвия всегда была, есть и будет хорошим региональным хабом для поставок различных товаров в северные страны – Финляндию, Швецию, Норвегию, а также в любую страну Евросоюза", - подчеркнул глава латвийского государства.

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