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    Президент Латвии: Азербайджан является важным партнером для ЕС

    Латвийско-азербайджанские двусторонние отношения становятся сильнее

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Латвийско-азербайджанские двусторонние отношения становятся сильнее, что дает возможность начать новые проекты экономического сотрудничества. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Латвии, об этом  заявил президент Латвии Раймондс Вейонис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым  в Риге.

    Президент отметил, что в этом году наблюдались очень интенсивные двусторонние отношения.

    Р. Вейонис подчеркнул, что Латвия с ее благоприятным географическим расположением готова усилить сотрудничество с Азербайджаном в области транспорта, особенно в транспортном коридоре Север - Юг, а также в сфере  стимулирования экспорта латвийских продуктов питания в Азербайджан: "Мы видим потенциал для развития сотрудничества в области образования и науки, ИКТ, фармацевтической и строительной промышленности. Мы очень заинтересованы в установлении регулярного воздушного сообщения между Азербайджаном и Латвией, которая облегчит деловые контакты и будет хорошей поддержкой для туристического сектора".

    Президент Латвии отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС в области энергетики и транспорта, а также отметил роль Азербайджана в проекте Южного газового коридора, который является важным вкладом в диверсификацию поставок энергоносителей в ЕС: "Латвия поддерживает соглашение о сотрудничестве ЕС-Азербайджан. Предстоящий саммит Восточного партнерства в ноябре будет хорошей возможностью найти взаимовыгодные направления дальнейшего сотрудничества".

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