Президент Латвии: Азербайджан является важным партнером для ЕС

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Латвийско-азербайджанские двусторонние отношения становятся сильнее, что дает возможность начать новые проекты экономического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Латвии, об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Риге.

Президент отметил, что в этом году наблюдались очень интенсивные двусторонние отношения.

Р. Вейонис подчеркнул, что Латвия с ее благоприятным географическим расположением готова усилить сотрудничество с Азербайджаном в области транспорта, особенно в транспортном коридоре Север - Юг, а также в сфере стимулирования экспорта латвийских продуктов питания в Азербайджан: "Мы видим потенциал для развития сотрудничества в области образования и науки, ИКТ, фармацевтической и строительной промышленности. Мы очень заинтересованы в установлении регулярного воздушного сообщения между Азербайджаном и Латвией, которая облегчит деловые контакты и будет хорошей поддержкой для туристического сектора".

Президент Латвии отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС в области энергетики и транспорта, а также отметил роль Азербайджана в проекте Южного газового коридора, который является важным вкладом в диверсификацию поставок энергоносителей в ЕС: "Латвия поддерживает соглашение о сотрудничестве ЕС-Азербайджан. Предстоящий саммит Восточного партнерства в ноябре будет хорошей возможностью найти взаимовыгодные направления дальнейшего сотрудничества".