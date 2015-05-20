​Президент Латвии выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с пожаром в Баку

Рига. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Латвии Андрис Берзиныш направил послание с соболезнованием президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром жилого здания в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Латвии, в послании президент А. Берзиныш выразил свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и их родственников, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Латвия в эти дни в мыслях вместе с Азербайджаном", - отмечается в послании.

Отметим, что в результате пожара в жилом здании в Бинагадинском районе Баку погибли 14 человек, 54 - получили ранения.