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Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Внешняя политика
21 января 2025 г. 12:42
Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, президенты встретились в рамках форума в Давосе.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за соболезнования.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на английском языке President of Latvia expresses condolences to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti İlham Əliyevə başsağlığı verib

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