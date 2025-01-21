Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Латвии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гибелью людей в результате крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, президенты встретились в рамках форума в Давосе.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за соболезнования.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.