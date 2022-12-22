Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Разрешите передать Вам поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Абсолютно уверен, что дружеские связи между Латвией и Азербайджаном в предстоящие годы будут продолжать расширяться.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране - мира и процветания, прошу принять мое высочайшее почтение".