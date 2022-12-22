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Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева

Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 16:13
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева

Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Разрешите передать Вам поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Абсолютно уверен, что дружеские связи между Латвией и Азербайджаном в предстоящие годы будут продолжать расширяться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране - мира и процветания, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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