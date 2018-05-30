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    Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report,  в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 100-летия провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, желаю Вашей стране и народу мира и благополучия.

    Очень рад видеть конструктивное сотрудничество между Латвией и Азербайджаном. Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность в дальнейшем развитии наших политических, экономических и культурных связей во имя взаимной пользы наших граждан.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".

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