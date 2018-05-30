Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю 100-летия провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, желаю Вашей стране и народу мира и благополучия.

Очень рад видеть конструктивное сотрудничество между Латвией и Азербайджаном. Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность в дальнейшем развитии наших политических, экономических и культурных связей во имя взаимной пользы наших граждан.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".