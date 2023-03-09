Президент Латвии: Азербайджан - надежный партнер ЕС

Азербайджан является важным партнером для Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности. Мы очень заинтересованы в развитии отношений между ЕС и Азербайджаном.

Азербайджан является важным партнером для Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности. Мы очень заинтересованы в развитии отношений между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил журналистам.

Э. Левитс отметил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым накануне обсудил перспективу развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Украине и отношения между Азербайджаном и ЕС.

"Азербайджан - надежный партнер ЕС, особенно в вопросах энергопоставок. Так как мы остановили импорт газа из России, ЕС ищет новых поставщиков газа. И в этой связи Азербайджан является важным партнером для Евсороюза в обеспечении энергетической безопасности. Мы очень заинтересованы в развитии отношений между ЕС и Азербайджаном", - заявил президент Латвии.

Он также отметил большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества между Баку и Ригой: "В последние годы в этом отношении наблюдается позитивный тренд, и мы будем продолжать в этом духе. Латвия очень развита в сфере информационных технологий, а Азербайджан имеет хороший потенциал в ВИЭ. Также видим потенциал для развития сотрудничества в сфере науки и образования".