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Президент Латвии: Азербайджан - надежный партнер ЕС

Президент Латвии: Азербайджан - надежный партнер ЕС Азербайджан является важным партнером для Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности. Мы очень заинтересованы в развитии отношений между ЕС и Азербайджаном.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 14:50
Президент Латвии: Азербайджан - надежный партнер ЕС

Азербайджан является важным партнером для Европейского союза в обеспечении энергетической безопасности. Мы очень заинтересованы в развитии отношений между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил журналистам.

Э. Левитс отметил, что в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым накануне обсудил перспективу развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Украине и отношения между Азербайджаном и ЕС.

"Азербайджан - надежный партнер ЕС, особенно в вопросах энергопоставок. Так как мы остановили импорт газа из России, ЕС ищет новых поставщиков газа. И в этой связи Азербайджан является важным партнером для Евсороюза в обеспечении энергетической безопасности. Мы очень заинтересованы в развитии отношений между ЕС и Азербайджаном", - заявил президент Латвии.

Он также отметил большой потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества между Баку и Ригой: "В последние годы в этом отношении наблюдается позитивный тренд, и мы будем продолжать в этом духе. Латвия очень развита в сфере информационных технологий, а Азербайджан имеет хороший потенциал в ВИЭ. Также видим потенциал для развития сотрудничества в сфере науки и образования".

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Версия на английском языке Latvian President: Azerbaijan is reliable partner of EU
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti: “Azərbaycan Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır”

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