Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов

Бакинский Глобальный форум является важной платформой для обсуждения насущных вопросов.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в ходе видеообращения на открытии VIII Бакинского Глобального форума.
Он подчеркнул, что пандемия коронавируса сильно изменила мир.
"Ни одна страна полностью не застрахована от данной ситуации, и никто не сможет с ней бороться в одиночку. Важно объединить усилия для решения этой проблемы", - призвал он.
В связи с этим он подчеркнул важность позиции и усилий Азербайджана по борьбе с COVID-19.
"Все вместе мы сможем справиться с пандемией. Однако это не единственная проблема - в последние годы мы все чаще сталкиваемся с изменением климата. И Глобальный форум является важной платформой для обсуждения необходимых вопросов".