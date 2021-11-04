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Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов

Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов Бакинский Глобальный форум является важной платформой для обсуждения насущных вопросов.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 11:06
Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов
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Бакинский Глобальный форум является важной платформой для обсуждения насущных вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в ходе видеообращения на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса сильно изменила мир.

"Ни одна страна полностью не застрахована от данной ситуации, и никто не сможет с ней бороться в одиночку. Важно объединить усилия для решения этой проблемы", - призвал он.

В связи с этим он подчеркнул важность позиции и усилий Азербайджана по борьбе с COVID-19.

"Все вместе мы сможем справиться с пандемией. Однако это не единственная проблема - в последние годы мы все чаще сталкиваемся с изменением климата. И Глобальный форум является важной платформой для обсуждения необходимых вопросов".

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Версия на английском языке President of Latvia: Baku Global Forum - important platform for discussing pressing issues
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti: "Bakı Qlobal Forumu çox mühüm və vacib platformadır"

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