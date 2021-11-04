Президент Латвии: Бакинский Глобальный форум - важная платформа для обсуждения насущных вопросов

Бакинский Глобальный форум является важной платформой для обсуждения насущных вопросов.

Бакинский Глобальный форум является важной платформой для обсуждения насущных вопросов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в ходе видеообращения на открытии VIII Бакинского Глобального форума.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса сильно изменила мир.

"Ни одна страна полностью не застрахована от данной ситуации, и никто не сможет с ней бороться в одиночку. Важно объединить усилия для решения этой проблемы", - призвал он.

В связи с этим он подчеркнул важность позиции и усилий Азербайджана по борьбе с COVID-19.

"Все вместе мы сможем справиться с пандемией. Однако это не единственная проблема - в последние годы мы все чаще сталкиваемся с изменением климата. И Глобальный форум является важной платформой для обсуждения необходимых вопросов".