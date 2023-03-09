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Президент Латвии: Азербайджан играет важную роль на международной арене

Президент Латвии: Азербайджан играет важную роль на международной арене Отношения между Азербайджаном и Латвией очень активно развиваются, между странами стоят похожие вызовы.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 10:32
Президент Латвии: Азербайджан играет важную роль на международной арене

Отношения между Азербайджаном и Латвией очень активно развиваются, между странами стоят похожие вызовы.

Как сообщает Report, об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил на открытии X Глобального Бакинского форума.

По его словам, роль Азербайджана за последние годы заметно возросла, и сейчас Баку играет важную роль на международной арене.

Президент Латвии также отметил вклад Азербайджана в борьбе с пандемией, а также лидерство президента Ильхама Алиева, как председателя в Движении Неприсоединения: "Это очень значимая платформа, куда входят 120 стран. Ведущая роль Азербайджана в последние годы демонстрирует рост международного влияния страны".

Он добавил, что сотрудничество Азербайджана и ООН также является важным для Латвии. "Согласно международному праву, уважение территориальная целостности страны является фундаментом внешней политики Латвии. В этом наши взгляды с президентом Азербайджана сходятся. Это является одним из факторов хороших отношений с Азербайджаном",- сказал президент Латвии, отметив, что уважение международных норм и принципов является ключом к миру.

По его словам, участники Глобального форума обсудят различные важные вопросы, которые требуют совместных решений: "Ведь я вижу, что в этом зале сидят люди, обладающие необходимым опытом".

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Версия на английском языке President of Latvia: Azerbaijan plays important role in international arena
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti: "Bakı Forumun sonunda verilən tövsiyələri səbirsizliklə gözləyirəm"

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